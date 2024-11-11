Piyasa değeri 400 bin TL... 2 ton tütün ele geçirildi!

Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan çalışmada piyasa değeri 400 bin TL olan 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Piyasa değeri 400 bin TL... 2 ton tütün ele geçirildi!
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İHA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 10:09

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün mamullerinin kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar neticesinde, piyasa değeri 400 bin TL olan 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda yakalanan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #eskişehir #tütün #Operasyon

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