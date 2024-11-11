Piyasa değeri 400 bin TL... 2 ton tütün ele geçirildi!
Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan çalışmada piyasa değeri 400 bin TL olan 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün mamullerinin kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar neticesinde, piyasa değeri 400 bin TL olan 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
Çalışmalar sonucunda yakalanan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: #eskişehir #tütün #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- Motorcular şikayetçi oldu!
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?