Piyasalarda gün ortası: Dolar ve euro ne kadar oldu?

Yayınlanma: 23.09.2024 - 13:42

Güncelleme: 23.09.2024 - 13:42

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 9.897,64 puana geriledi.

Cuma günü 9.900,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,92 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.986,53 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,62 puan ve yüzde 0,03 düşüşle 9.897,64 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.874,09, en yüksek 9.980,91 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,44, hizmet endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,78 arttı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükselirken, 65'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 621 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1110, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 143,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1540 liradan, euro 37,9680 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 2 bin 621 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 azalışla 73,9 dolardan işlem görüyor.