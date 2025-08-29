PKK’den ‘Barış Anneleri’ üzerinden tehdit: ‘Bu sefer de çözülmezse daha sert dönem gelir’

Gazetemiz Cumhuriyet, dün terör örgütü PKK’nin merkez yürütme konseyi üyesi Helin Ümit’in terör örgütüne yakınlığıyla bilinen medya yapılanması Medya Haber TV’ye verdiği demeci gündeme getirmişti.

Terörist Ümit; söz konusu demecinde “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun ürkek davrandığını öne sürerek AKP’nin süreci yönetemediğini savunarak; “Bu süreci tempolu yürüten Önder Apo’nun hamleleri oldu. AKP ve iktidar cenahı bu konuda hep daha şey kaldı. Komisyondakiler ve komisyona katılanlar biraz ürkekçe konuşuyorlar. Toplum AKP’nin çark edeceğinden ürküyor. Yarın çark eder; sen bu komisyondaydın şöyle dedin, şunun üyesisin der; tekrar içeri alır. Yani bunun bir garantisi mevcut Türkiye’de yok” demişti.

KOMİSYON TUTANAKLARI KANDİL’E Mİ GÖNDERİLİYOR?

Terörist Ümit, aynı açıklamasında PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın ortaya attığı “demokratik entegrasyon” kavramına da açıklık getirdi. Söz konusu kavram hakkında Ümit; “Demokratik entegrasyon dediğimiz şey, eli silahlı militanın (PKK’li teröristler) gelip sisteme girmesi için değil. Kürt toplumunun Cumhuriyeti sahiplenmesi ve asli unsuru haline dönüşmesi için demokratik entegrasyon” ifadelerini kullandı. Bu konu hakkında da komisyonun “ürkek” bir tavır içinde olduğunu savunan Ümit, Barış Annelerinin 5 Ağustos’ta komisyonda dinlediği toplantının tutanaklarına değindi.

KÜRTÇE İFADELER TUTANAĞA GEÇMEMİŞTİ

Komisyonun söz konusu toplantısında Barış Anneleri “Kürtçe” konuşmak istemiş; ancak bu duruma izin verilmemişti. Barış Anneleri da buna karşı çıkmıştı. Bu kapsamda komisyon tutanaklarında da Barış Annelerinin Kürtçe ifadeleri “...” ile belirtilerek; “Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan bir kelime ifade edildi” notu düşülmüştü. Terörist Ümit bu kullanıma tepki gösterdi.

‘BURADA BİR ŞEY YAPARKEN BAŞKA BİR ŞEYİ YIKMAYALIM’

Terör elebaşısının “demokratik entegrasyon” önerisine karşı “ayak diriltmeler” olduğunu savunan terörist Ümit; komisyonda dinlenen Barış Anneleri temsilcilerinden Nezahat Teke’nin tutanak kayıtlarına değindi. Teke, komisyonda Kürtçe konuşmak istemesi komisyon başkanı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilmemiş, CHP komisyon üyesi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile DEM Parti Komisyon üyesi Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş; “Sayın başkan konuşsun, biz çeviri yaparız” önerisinde bulunmuştu. Kurtulmuş ise TBMM İç Tüzüğü’nü anımsatarak; “Burada bir şey yaparken başka bir şeyi yıkmayalım” demişti.

BARIŞ ANNELERİNE KANDİL’DEN DESTEK

Bu duruma tepki gösteren terörist Ümit; “Nezahat Ana’nın dili kabul edilmedi. Nezahat Ana, Kürtçe konuştu ve üç nokta. Üç nokta ne anlama geliyor Türkçede? Tanımsızlık, belirsizlik... Yeni Türkiye Cumhuriyeti, demokratik Türkiye Cumhuriyeti böyle oluşabilir mi? Bu konuda tüm tarafları, herkesi ciddiyete davet ediyorum” dedi. Bu ifadelerinin ardından Ümit’in “Bu çocuk oyuncağı değil ki; 50 bin insan öldü! Şöyle söyleyebilirim: Eğer bu sorun bu sefer de çözülmezse daha kötü, daha sert bir dönem gelir” tehdidinde bulunması ise tepki çekti.

‘KARDEŞLİK KADER DEĞİLDİR’ ÇIKIŞI!

Bunun yanı sıra iktidardan süreç kapsamında “Türk-Kürt kardeşliği”ne vurgu yapıyor. “Türk-Kürt kardeşliği” söylemine de değinen Ümit; “Hiç kimse kendisine mecbur olduğunu düşünmesin. Halkın içinde bir deyim var: ‘Bir kapıyı kapatan Allah diğerini açar’ diye. Bu Ortadoğu’da çok yaygın söylenir. Biz tarihsel gerçekliğimize bağlı olarak Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güncellemek istiyoruz. Bunun tarihsel sosyolojimizin bir parçası olduğuna inanıyoruz. Bu coğrafyada öyle varlık bulduğumuzu düşünüyoruz. Ama bu da bir kader değildir. Kimse böyle bir kaderi de dayatmıyor” demesi dikkat çekti.