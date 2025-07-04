PKK terör örgütü bugün silah bırakacağı belirtiliyordu: İlk etap gerçekleşmiş

PKK terör örgütünden 20 ila 30 kişilik grubun silah bırakma kapsamında ilk silah teslim etme işlemeni yapması bekleniyor. Silah teslim sürecinin büyük kısmı ise Barzani ailesi kontrolündeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde yapılacak. Silahlar Barzani rejimine bırakılacak, MİT kontrolü sağlayacak. İktidar kanadı ise “PKK’nin direnmeden silah bıraktığını” vurgulayarak; Meclis tatile girmeden yeni çözüm süreciyle ilgili komisyonu kurmayı hedefliyor. Komisyon tatil yapamadan, yaz süresince IKBY’deki silah teslim sürecini takip edecek.

İktidarın “Terörsüz Türkiye”, PKK ve DEM Parti’nin “Barış ve Demokratik Toplum” adıyla sürdürdüğü 2. Çözüm Süreci kapsamında, PKK terör örgütüne yakın medya kaynakları terör örgütünden ilk grubun dün silah bırakamaya başlayacağını haberleştirdi. Söz konusu haberlere göre; PKK terör örgütünden bu ayın 3’ü ile 10’u arasında 20 ila 30 kişilik ilk grubun silahlarını Barzani ailesinin kontrolündeki Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde medya mensuplarına görüntü vererek teslim edeceği belirtildi.

MİT İLE BARZANİ REJİMİ SÜRECİ ORTAK YÜRÜTECEK

Gazetemiz Cumhuriyet; silahların teslim edilmesi sürecine ilişkin ayrıntılara ulaştı. Edinilen bilgilere göre; ilk grup birkaç gün önce silahlarını teslim etti. Süreç kapsamında silah teslim işleminin büyük bölümünün IKBY’nin kontrolündeki Duhok ve Amediye kentleri ile başkent Erbil’in Köysancak kazasında yapılacak. Bu nedenle silahları Barzani rejimine teslim edilecekken, MİT de kontrolü sağlayacak. Silahlar ise elektronik bir cihazla yok edilecek.

KOMİSYON TATİLDEN ÖNCE KURULACAK

İktidar kanadı ise sürecin kendileri açısından olumlu ilerledeğini belirtiyor. “PKK’nin direnç göstermeden silah bıraktığı” değerlendirmesi yapılırken, süreç kapsamında yasal ve yargısal adımların atılması için TBMM tatile girmeden “çözüm komisyonunun” kurulması hedefleniyor. Kulislerde söz konusu komisyonun Meclis’in tatil sürecinde de çalışacağı belirtilerek, yaz süresince IKBY’deki silah teslim sürecini yakından takip edeceği aktarılıyor.

ÖCALAN’A HAVALANDIRMA İYİLEŞTİRMESİ

Süreç kapsamında; hükümlü bulunan ancak sağlık durumu iyi olmayan örgüt mensuplarına ev hapsi hakkının getirilmesi ile KCK/PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın tecrit koşullarının iyileştirilmesi atılacak ilk yasal adımların olacağı konuşuluyor. Terör elebaşısının koşullarının iyileştirilmesinde ilk adımın ise havalandırmaya daha fazla çıkartılması olarak belirtiliyor. Bunun yanı sıra Türkiye içinde 50’ye yakın eylem ve benzeri olaya karıştığı için görüntü veremeyen örgüt mensuplarının ise yurt dışına çıkacağı, Türkiye’de kalma olanaklarının bulunmadığı de aktarılan bilgiler arasında.

‘BU SÜREÇ FAZLA İLERLEMİYOR’

Türkiye’de sürece ilişkin bu adımlar planlanırken, PKK terör örgütünün üst çatı yapısı KCK terör örgütünün yürütme konseyi üyesi Mustafa Karasu’nun önceki gün örgüte yakın bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Terörist Karasu; terör elebaşısının ulusal ve uluslararası görüşmelerini istediğinde yapabileceği durumda tecrit koşullarının kalkacağı, tersi durumda tecritin devam edeceği anlamına geldiğini vurgulayarak, sürecin iktidar tarafından fazla ilerletilmediğini savundu. Terörist Karasu; “Devlet Bahçeli'nin verdiği taahhüt, umut hakkı, tecridin ortadan kaldırılması ve Önderliğin bu sürece aktif katılması hala gerçekleşmemiştir. Böyle olunca da bu süreç fazla ilerlemiyor. Devletin içinde bir kesim sürece karşı sabote etmek istiyor. Ama o zaman devlet de bu süreci götüren hükümet de buna müdahale etmesi gerekiyor. Bunu seyretmemesi gerekiyor” dedi.

DEM PARTİ’DEN SÜREÇ AÇIKLAMASI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. PKK terör örgütünün silah teslim sürecine ilişkin “Yeni aşamaya geçiyoruz” diyen Doğan; “Bizimle paylaşılan bilgilere göre, önümüzdeki bir hafta içinde birtakım adımlarla birlikte tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz” ifadelerini kullandı. Doğan, silah teslim sürecinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) gerçekleşeceğini, terör örgütünün tam bir tarih ve mekân veremeyeceğini; ancak yer konusunda Erbil ve Süleymaniye seçeneklerinin öne çıktığını ifade etti. Doğan; terör elebaşısı Abdullah Öcalan’dan birkaç gün içinde bu konuda bir açıklama beklediklerini, kendi tercihlerinin görüntülü bir mesaj olduğunu söyledi.