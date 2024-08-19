Plajda 'depo' yangını: Tatilciler kovayla su dökerek müdahale etti

Yayınlanma: 19.08.2024 - 15:44

Güncelleme: 19.08.2024 - 15:44

Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde bulunan özel bir plajın depo kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, , tesisin üst kısmında bulunan zeytin bahçesine sıçradı. Yangın, denize giren tatilciler ile personel arasında korku ve paniğe neden oldu.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye 3 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, tatilciler de kovalarla su dökerek çalışmalara destek verdi. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.