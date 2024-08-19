Tüp patladı, yangın çıktı... Ortalık savaş alanına döndü!
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde depo olarak kullanılan binada tüp patlamasının ardından yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, ortalık savaş alanına döndü.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Türbe Sokak üzerinde bulunan bir dükkana ait depo olarak kullanılan 5 katlı binanın son katında iddiaya göre, küçük tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.
Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, patlamalar da oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, yurttaşların yoğun olduğu caddeyi yaya ve taşıt trafiğine kapatırken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu binada havadan görüntülendi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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