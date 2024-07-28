Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler, biber gazıyla etkisiz hale getirildiler

Yayınlanma: 28.07.2024 - 12:26

Güncelleme: 28.07.2024 - 12:26

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park girişinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, denizde yüzdüğü sırada cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle 5 kişiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, telefonu sahibine vermek için 4 bin TL isteyen 5 kişi ile telefon sahibi arasındaki tartışma büyüdü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sivil polis ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, şüpheli 5 kişinin kendilerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direnmesi üzerine takviye ekip talebinde bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Polise direnmeyi sürdüren 5 kişi, takviye ekiplerin gelmesiyle biber gazıyla etkisiz hale getirilerek kelepçelendi.

Polis, 5 kişinin üzerinden çalındığı iddia edilen cep telefonu çıkmayınca, olayın yaşandığı bölgede ve kayaların arasında bir süre arama yaptı ancak sonuç elde edemedi. Polis, şüphelilerin kullandığı baltaya el koyarken, neşteri ise aramaya rağmen bulamadı.

BİBER GAZINDAN ETKİLENDİ, YÜZÜNÜ POLİS YIKADI

Diğer yandan kelepçelenen şüphelilerden biri, biber gazından etkilendiğini ve nefes darlığı olduğunu söylemesi üzerine bir polis memuru tarafından sahildeki duş noktasına götürüldü. Burada polisin suyla yüzünü yıkadığı şüpheli ile diğerleri ekip otosuna alınarak emniyete götürüldü.