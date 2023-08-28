Plajlardaki işgaller Meclis gündeminde: Hukuka aykırı!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:46

Güncelleme: 28.08.2023 - 11:46

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz’e bağlı Belcekız Plajı’nda izne ve yönetmeliklere aykırı yapılaşmaya tepki gösterdi. Tepkisini Meclis gündemine taşıyan Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yazılı olarak cevaplaması için soru önergesi verdi.

“BELCEKIZ PLAJI, ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALIYOR”

Fethiye Ölüdeniz’de yer alan Belcekız Plajı’nın 3 kilometre uzunluğunda dünyaca ünlü bir plaj olduğunu ifade eden Gizem Özcan, Belcekız Plajı’nın Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer aldığını vurguladı. Belcekız Plajı’nın işletmesinin MUÇEV tarafından yürütüldüğünü söyleyen Özcan, “Belcekız Plajı bu ay Kırtur’a kiralandı. Plajın önündeki yürüyüş yolları, yeşil park alanları da kiralanan alanlar içerisinde yer alıyor. Ölüdeniz Belcekız plajında, özel bir şirket tarafından büfe izniyle yapılan kafeler ile yaz sezonu devam ederken plajda kafe ve mal kabul deposu olarak gerçekleştirilen inşaat çalışmaları ele alındı” diye konuştu.

“KIYININ HER TÜRLÜ KULLANIMI HUKUKA AYKIRIDIR”

Belcekız Plajı’nın Babadağ ve yamaç paraşütü sporu ele alınmadan gündeme getirilemeyeceğini vurgulayan Özcan şunları ifade etti; “Babadağ’ından yamaç paraşütüyle atlayış yapanların inişlerini gerçekleştirdiği yer olan Belcekız Plajı, doğal güzelliklerinin yanı sıra, yamaç paraşütü sporunun dünyadaki öncü iniş noktası göz ardı edilerek klasik turizm alışkanlığıyla yürütülemez. Belcekız Plajı ile ilgili her tasarruf, yamaç paraşütü kalkış ve iniş parkurlarının birlikte düşünülmesi ve ona göre tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca, mevcut imar planında kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde kalan imar yolları, turizm alanları ve yeşil alanların iptal edilerek kıyı olarak planlanması, kıyı kenar çizgisinin kara yönünde kalan bölümlerinin ise kıyı kanunu ve uygulama yönetmelikleri kapsamında yeniden planlaması zaruri bir ihtiyaçtır. Bahse konu imar planı revizyonları tamamlanarak yürürlüğe girmeksizin, Belcekız kıyılarında yapılaşmaya izin verecek türden proje onayları, kıyı düzenlemeleri, tahsis/kiralama işlemleri ve kıyının her türlü kullanımı hukuka aykırıdır.”

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yazılı olarak cevaplaması için şu soruları yöneltti;