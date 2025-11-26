Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Fatih Altaylı gündeme geldi... Erhan Afyoncu: Birlikte program yapmadık, sadece konuktum

Millî Savunma Bakanlığının 822 milyar 930 milyon liralık 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Afyoncu’ya, geçmişteki televizyon programları üzerinden seslendi.

‘BİRLİKTE PROGRAM YAPMADIK, SADECE KONUKTUM’

Ağbaba, konuşmaların arasında, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’a dönerek, “Sayın Başkanım, kadere bak… Fatih Altaylı cezaevinde, Sayın Afyoncu karşımızda. Beraber program yapıyorlardı. Kadere bak, ne oldum demeyeceksin” diye seslendi.

Muş ise Ağbaba’ya, “Neyi ima ediyorsunuz” diye sordu. Erhan Afyoncu ise, “Veli Bey, konuşuruz. Ama birlikte program yapmadık, konuk oldum sadece” yanıtını verdi. Ardından konuşmalar devam etti.