PlayStation 5'i oyuncu bilgisayarına çevirdiler!

PlayStation 5 dünyasında taşlar yerinden oynuyor. Güvenlik mühendisi ve mod geliştiricisi Andy Nguyen tarafından paylaşılan yeni bir yazılım, Sony’nin kapalı ekosistemini kırarak PlayStation 5’i tam teşekküllü bir Linux bilgisayarına dönüştürüyor. “PS5-Linux” adı verilen bu proje, konsolun güçlü donanım mimarisini sadece özel oyunlarla sınırlı kalmaktan kurtarıp, Steam kütüphanesindeki yapımları ve çeşitli emülatörleri çalıştırmasına olanak tanıyor. Ancak bu heyecan verici gelişme, beraberinde bazı teknik kısıtlamalar ve riskler getiriyor.

PlayStation 5 Linux Sayesinde Artık PC Gibi Çalışıyor

Sony, PlayStation 5’i piyasaya sürdüğünde içinde yer alan özel AMD Ryzen işlemci ve RDNA 2 tabanlı grafik birimi, pek çok oyuncu tarafından “fiyat/performans canavarı bir bilgisayar” olarak nitelendiriliyordu. Ancak yazılımsal kısıtlamalar, bu gücü sadece konsol arayüzünde kullanmamıza izin veriyordu.

Andy Nguyen’in geliştirdiği PS5-Linux projesi, konsolun 8 çekirdekli ve 16 izlekli işlemcisini, 2.23 GHz hızına kadar çıkabilen grafik işlemcisini doğrudan Linux işletim sistemi üzerinden kontrol etmeyi başarıyor.

Yapılan testlerde, bu yöntemle PS5 üzerinden GTA V gibi sistem yoran oyunların ışın izleme (Ray Tracing) özellikleri açıkken 60 FPS değerlerinde çalıştığı görülüyor. Hatta Spider-Man gibi yapımlarda 1440p çözünürlükte stabil bir performans elde ediliyor.

Bu durum, PS5’in sahip olduğu donanımın aslında güncel orta-üst segment bir oyuncu bilgisayarı ile yarışabileceğini kanıtlıyor.

Her Konsol İçin Geçerli Değil: Versiyon Sınırlamaları

Bu yazılımı kullanmak isteyen kullanıcıların önünde oldukça büyük bir engel bulunuyor. PS5-Linux, şu an için sadece eski “Phat” model PS5 konsollarda ve belirli yazılım sürümlerinde çalışıyor. Güvenlik açıklarından yararlanan bu sistem, özellikle 3.xx ve 4.xx firmware sürümlerine sahip cihazları kapsıyor. Eğer konsolunuzu güncel tutuyorsanız ve 5.xx veya daha üstü bir sürüme sahipseniz, şimdilik bu imkanlardan yararlanamıyorsunuz.

Sürümler arasındaki farklar donanım desteğini de etkiliyor. Örneğin; 4.00 ile 4.51 arasındaki sürümlerde M.2 SSD desteği aktif olarak kullanılabiliyorken, daha eski sürümlerde bu destek henüz tam olarak sağlanamıyor. Ayrıca bu bir “Dual Boot” (çift önyükleme) sistemi değil. Yani konsolu her kapattığınızda Linux’a geçmek için işlemi tekrar başlatmanız gerekiyor.

Teknik Gereksinimler ve Eksikler

PlayStation 5’i bir bilgisayara dönüştürmek, sadece yazılım yüklemekle bitmiyor. Kullanıcıların en az 64 GB kapasiteli hızlı bir USB belleğe veya daha iyisi harici bir SSD’ye ihtiyacı bulunuyor. Donanım tarafında ise Bluetooth sürücülerinin henüz tam kararlı çalışmaması nedeniyle DualSense kontrolcüsünü kablosuz kullanmak için harici bir adaptör gerekebiliyor. Klavye ve fare desteği için de USB hub kullanımı şart görünüyor.

Rakip Platformlar ve Konsol Dünyası

Konsolların “jailbreak” veya Linux yoluyla özgürleştirilmesi yeni bir konu değil. Rakip tarafta Xbox Series X/S kullanıcıları, “Geliştirici Modu” sayesinde konsollarını bir bilgisayara dönüştürmeden de RetroArch gibi emülatörleri resmi olmayan yollarla çalıştırabiliyor.

Ancak Sony, sistem güvenliği konusunda Microsoft’tan çok daha katı bir tutum sergiliyor. Nintendo tarafında ise Switch modellerinin ilk versiyonlarında donanımsal açıklar sayesinde Linux ve Android çalıştırmak mümkün olsa da, yeni nesil konsollarda üreticiler bu kapıları sıkıca kapatıyor.

PS5-Linux projesi, konsolun sadece bir oyun kutusu değil, aslında çok güçlü bir genel amaçlı bilgisayar olduğunu gösteren bir mühendislik harikası olarak karşımıza çıkıyor.