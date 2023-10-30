Polat çiftinin 28 yakını ve mali işlerine bakan avukat Ahmet Gün'ün mal varlıklarına tedbir konuldu

Yayınlanma: 30.10.2023 - 21:24

Güncelleme: 30.10.2023 - 21:24

'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla MASAK'ın hazırladığı raporun ardından mal varlıklarına el konulan ve haklarında savcılık tarafından soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Dilan-Engin Polat çiftinin mali işlerine bakan avukat Ahmet Gün’ün mal varlıklarına tedbir konulduğunu bildirdi.

Dilan ve Engin Polat açıklama yapmış.Açıklama da benim hakkaniyetli olduğumdan bahsedilmiş.Bu doğru ve sadece Polat ailesine mahsus değil.Gazetecilik ahlakı ve etik gereğidir. Hakkaniyetli olduğum gibi sözümün eriyim.Bu dosyayı sonuna kadar takip edeceğim.



Açıklama bence kamu… pic.twitter.com/M9XlIUF5IU — Murat AĞIREL (@muratagirel) October 30, 2023

Sosyal medya hesabından Dilan-Engin Polat çiftinin yaptığı yazılı açıklamayı değerlendiren Ağırel, şu ifadelere yer verdi:

"Dilan ve Engin Polat açıklama yapmış.Açıklama da benim hakkaniyetli olduğumdan bahsedilmiş.Bu doğru ve sadece Polat ailesine mahsus değil.Gazetecilik ahlakı ve etik gereğidir. Hakkaniyetli olduğum gibi sözümün eriyim.Bu dosyayı sonuna kadar takip edeceğim.

Açıklama bence kamu oyuna hitaben yazılmamış başka bir yere mesaj veriyor gibi…Zira bu açıklama MASAK raporunu ve düzenleyenleri suçlayan/yalanlayan bir açıklama .

Dosya ise yapılan açıklamanın aksine daha da genişliyor. Hatta Son dakika bilgisi olarak kamuoyuna açıklayayım.

Sulh Ceza Mahkemesinden aldığım bilgiye göre Polat ailesinin mali işlerine bakan Avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının (1. ve 2 .derece akrabaları) mal varlıklarına tedbir kondu.

Dosya ile ilgili çok fazla gelişme var . İlk defa duyacağınız ayrıntıları Salı akşamı #kaydageçsin de anlatacağım."