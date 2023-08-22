Polis akademisi müdürü Kaman beyin kanaması geçirdi

Bitlis'te beyin kanaması geçirip, askeri helikopter ile Diyarbakır'a sevk edilen Bitlis Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman, ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:53
Polis akademisi müdürü Kaman beyin kanaması geçirdi
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Bitlis'te dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Kazım Kaman, ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kaman'a, burada ilk müdahalesi yapıldı.

Kaman, daha sonra ileri tetkik ve tedavi için hastane bahçesine inen askeri helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaman'ın yapılan ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

 


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