Polis akademisi müdürü Kaman beyin kanaması geçirdi
Bitlis'te beyin kanaması geçirip, askeri helikopter ile Diyarbakır'a sevk edilen Bitlis Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman, ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.
Bitlis'te dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Kazım Kaman, ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kaman'a, burada ilk müdahalesi yapıldı.
Kaman, daha sonra ileri tetkik ve tedavi için hastane bahçesine inen askeri helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaman'ın yapılan ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı
- Motorine dev zam geldi!
- Kantaronun olağanüstü faydalarını keşfedin
- Yargı kararını verdi...
- Borsada ‘sızıntı’ vurgunu
- Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
- Adalar’a talan kapıda
- Otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı
- Sayıştay’ın sakladığı milyonluk usulsüzlük
- Citi’den dolar/TL tahmini