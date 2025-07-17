Lisans veya ön lisans mezunu adaylar 6 aylık POMEM eğitimi ardından polislik mesleğini icra etmeye başlıyor. Peki, Polis alımı ne zaman? 33. dönem POMEM başvuru tarihi ve kontenjan belli mi?

33. DÖNEM POMEM NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları için henüz duyuru yayımlanmadı. Ancak 32. dönem POMEM alımları 14 Temmuz 2025 tarihinde sonuçlandı. Ön başvurular da 21 Kasım tarihinde e-devlet üzerinden alınmaya başlamıştı. 31. dönem başvuruları da 4 Nisan'da alınmaya başladı.

Bu çerçevede 33. dönem POMEM sürecinin ise Kasım ayı itibarıyla başlaması beklenirken, kontenjan ve diğer ayrıntıların da aynı dönemde kesinleşmesi ön görülüyor.

POMEM GİRİŞ ŞARTLARI NELER?