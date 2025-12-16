Polis ekiplerinden Burdur'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 10:43:00
DHA
Burdur'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çavdır ilçesinde faaliyet gösteren bir pansiyonda 'Fuhşa teşvik aracılık veya zorlama' suçunun işlendiği tespit edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda mağdur 4 kadının ifadesinin alınmasının ardından iş yeri sahibi V.E., mesul müdürü S.E., pansiyon çalışanları Y.Y. ve S.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

