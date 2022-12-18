Polis HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye tokat attı!
Hasta ve infazı yakılan tutuklular için Kadıköy’de gerçekleşen Adalet Nöbeti’nde polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı. Görüntüleri çeken kameraman gözaltına alındı.
Hasta ve infazı yakılan mahpus yakınları İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir araya geldi.
Aileler, Marmara Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (MATUHAY-DER), Anadolu Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAYDER) ve Birleşik Mücadele Güçleri (BMG) öncülüğünde, “Hasta ve infazı yakılan tutsaklara özgürlük, tecride son” sloganıyla Boğa Heykeli önünde bir araya geldi.
Eylem sırasında bir polis eski HDP Şırnak Milletvekili ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı. O anları görüntüleyen Artı TV kameramanı Mehmet Zeki Kaya'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.
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