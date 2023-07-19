Polis kontrolünden kaçan sürücünün çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 19.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2023 - 04:00

İstanbul’da Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücü Temel Ü., dün sabah 05.30 sularında antrenman yapan bisikletli grubun arasına daldı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün (51) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gruptaki görgü tanıkları ise Temel Ü.’nün olay yerinden kaçtığını, incelenen lüks otomobilden uyuşturucu madde çıktığı iddia etti.

BAŞKASI TESLİM OLDU

Olay yerine gelerek teslim olan M.C.Ç.’nin asıl şüpheli olmadığı belirlendi. M.C.Ç’nin aracı kullandığı tespit edilen Temel Ü’nün arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Temel Ü.’nün kaza sonrası M.C.Ç’yi aracı alması için olay yerine gönderdiği öne sürüldü. M.C.Ç’nin sorgusunda, Güzelgün’ün hayatını kaybettiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin, firari şüpheli Temel Ü.’yü yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelinin Maltepe’deki uyuşturucu çeteleriyle de yakın ilişkide olduğu iddialar arasında yer aldı.

‘SON SÜRAT ÇARPTI’

Bisikletli grubun içinde bulunan görgü tanığı Velesbist Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Şükrü Arslan, yaşananları Cumhuriyet’e anlattı. Arslan, “Bisiklet ekibimiz her sabah 05.30’da aynı yerde antrenmana çıkar. Yine sürüş yapmak için toplandığımız sırada cadde üzerinde iki tane polis kontrolünden kaçan bir şahıs, son sürat hızla giderken Doğanay Güzelgün arkadaşımıza çarptı. Daha sonra ise hiç tereddüt etmeden arabadan inip kaçtı. Olay anında ilk müdahaleyi gruptaki doktor arkadaşlarımız yaptı. Sonra ise hastaneye kaldırdık” diye konuştu.



Sürücülerle muhattap olmamak için sabahları erkenden antrenmana çıktıklarını belirten Velesbist Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Şükrü Arslan, “Ne yazık ki Bağdat Caddesi araçların sürekli yarış yaptıkları bir bölge. Yıllardır burada herhangi bir hız kontrolü ve denetim yok. Bizim eleştirdiğimiz kısım insanların bisikletlilere saygı duymaması. Burada bizi görmeme gibi bir durum yok, aydınlatma için pahalı ekipmanlar kullanıyoruz. Kanuna göre bizlerin asfaltta olmaması, mavi yolda olması gerek fakat oradaki hız limiti de bizim gibi profesyonel sporcular için uygun değil” dedi

