Polis lojmanında yaşamını yitiren Akbaş’ın davasına ilişkin sorular hâlâ yanıtsız: Deliller karartıldı iddiası

Manisa Demirci’de, komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız’ın kaldığı lojmanda, 14 Nisan 2023’te başından silahla vurulmuş bulunan Yeşim Akbaş (26) davasında, savcı mütalaasına karşın sanık Yıldız hakkında “beraat” kararı verilmesine ilişkin istinaf süreci sürüyor.

Polis lojmanında yaşamını yitiren Akbaş’ın davasına ilişkin sorular hâlâ yanıtsız: Deliller karartıldı iddiası
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Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 09.12.2024 - 04:00

Akbaş ailesi, kızlarının “intihar değil, cinayet”e kurban gittiğini ileri sürüyor. Aile, soruşturma kapsamında olay yerine gelen polislerin bulguları karartmasına yönelik eylemlerinin araştırılmasını istiyor. 

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil de dava hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle iki soru önergesi verdi. 

Kadıgil, dosyada olayın intihar olmayacağını açıklayan birçok çelişki bulunduğunu vurguladı. 

Olay yerine gelen dört polisin suç aleti olan silahın yerini değiştirdiğini ve sanığın eline kolonya dökerek atış izlerini sildiklerini ileri süren avukat Hazal Kısa Bilici, “Jandarmanın yetki alanı olmasına karşın olay yerine sanığın meslektaşları gelmiştir” dedi.


Etiketler: #Manisa #polis #Yeşim Akbaş

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