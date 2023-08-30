Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay'da şehit oldu
Hatay’a geçici görevle gelen polis memuru Serdar Bala, görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit oldu.
Konya Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serdar Bala (26) geçici görevle geldiği Hatay’ın İskenderun ilçesinde görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
BİR ÇOCUK BABASIYDI
Evli ve bir çocuk babası olan şehit Serdar Bala’nın cenazesi bugün öğle namazını takiben memleketi Konya’da Yazır Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yazır Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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