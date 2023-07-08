Polis memuru silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde görev yapan 36 yaşındaki Burdurlu polis memuru, silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 15:44
Polis memuru silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Acıpayam ilçesi Çamlık Bulvarı üzerinde bulunan evde; İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan evli ve 3 çocuk sahibi polis memuru Yunus Özmen (36), silah sesine uyanan ailesi tarafından kanlar içinde bulundu.

ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Özmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Özmen’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur’un Gölhisar ilçesine Çeşme Mahallesi’ne götürüldü.

Hayatını kaybeden polis memuru, öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

'İNTİHAR' İDDİASI

Öte yandan; ölü olarak bulunan polis memurunun beylik tabancasıyla kendi yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


Denizli polis

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