Şanlıurfa'da 'bıçaklı' kavga: 1'i polis 3 yaralı, 4 gözaltı
Şanlıurfa'da husumetli iki akraba arasında çıkan bıçaklı kavgada, olayı ayırmaya çalışan polis memuru ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Yavuz Selim Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan, akraba iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüyüp cadde ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilmeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.
İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden 1 polis memuru, tarafları ayırmaya çalışırken kolundan bıçakla yaralandı.
4 KiŞi GÖZALTINA ALINDI
Yaralı polis ile diğer 2 kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.
Cep telefonu kamerasına da yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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