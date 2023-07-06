Şanlıurfa'da 'bıçaklı' kavga: 1'i polis 3 yaralı, 4 gözaltı

Şanlıurfa'da husumetli iki akraba arasında çıkan bıçaklı kavgada, olayı ayırmaya çalışan polis memuru ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 10:55
Şanlıurfa'da 'bıçaklı' kavga: 1'i polis 3 yaralı, 4 gözaltı
Abone Ol google-news

Şanlıurfa Yavuz Selim Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan, akraba iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyüp cadde ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilmeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.

İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden 1 polis memuru, tarafları ayırmaya çalışırken kolundan bıçakla yaralandı.

4 KiŞi GÖZALTINA ALINDI

Yaralı polis ile diğer 2 kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Şanlıurfa kavga bıçaklı kavga

İlgili Haberler

Eyüpsultan'da silahlı kavga: Mermiler ev, işyeri ve otomobile isabet etti

Eyüpsultan'da silahlı kavga: Mermiler ev, işyeri ve otomobile isabet etti
Bodrum'da mekan işletmecisi ve müşteriler arası kavga: 5 gözaltı

Bodrum'da mekan işletmecisi ve müşteriler arası kavga: 5 gözaltı
İsveçli Jennie, kavgada ölen eşi için adalet istedi

İsveçli Jennie, kavgada ölen eşi için adalet istedi

En Çok Okunan Haberler