Polis memurunu şehit etmişlerdi: Anucurlar suç örgütüne dava açıldı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:10

Güncelleme: 10.06.2024 - 17:11

İstanbul Kağıthane, Hamidiye Mahallesi'nde, 25 Ağustos 2023'te Anucurlar isimli silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, içerisinde uyuşturucu madde üretimi yaptıkları adrese yönelik gerçekleşen operasyonda, polis memuru Hakan Telli’nin şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit düşmesine yönelik 30’u tutuklu 51 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İKİ SUÇ ÖRGÜTÜ ARASINDA 'KANLI HESAPLAŞMA' VARDI

Operasyonun gerçekleştiği ve polis memurunun şehit edildiği geceye ilişkin detaylı anlatımların yer aldığı iddianamede, polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği silahın, başka bir suç örgütüne yönelik suikast için kullanılacağı, şüphelilerin aralarında uyuşturucu rantından husumet bulunan 'Gündoğmuşlar' silahlı suç örgütüne yönelik eylem planı içerisinde oldukları, suç örgütlerinin arasında 'kanlı hesaplaşma' bulunduğu ifade edildi.

146 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, örgütün elebaşısı olan sanıklar Ozan Anucur, Sinan Anucur, Serhat Anucur ve Yılmaz Burak'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma', 'resmi belgede sahtecilik', 4 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme' ve 'görevi yaptırmamak için direnme', suçlarından ayrı ayrı 107'şer yıl 4'er aydan 146'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 49 sanığın ise çeşitli suçlardan ayrı ayrı 5'er yıldan 97'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

PİZZA KUTUSUNDAN 'UZİ' ÇIKTI

İddianamedeki değerlendirmede, 19 Ağustos 2023 tarihinde Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir vatandaş tarafından uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik ihbar gelmesi üzerine Hamidiye Mahallesi Şehit Hakan Öner Sokağındaki adres, polis memurları Hakan Telli, A.Y.Ç. ve B.Ö. tarafından izlenmeye alındı. Şüpheliler, Görkem Doğan ve Kadir Taşdemir'in söz konusu adrese motosikletle geldikleri, Taşdemir'in eli boş halde binadan 3 dakika sonra elinde beyaz poşetle çıktığı, kendisini bekleyen motosiklete doğru yöneldiği sırada polis memurlarının şüpheliye müdahale ettikleri ve yaptıkları üst aramasında Taşdemir'in elindeki poşetin içinde pizza kutusu içine konulmuş 'Uzi' olarak bilinen otomatik tüfek buldukları, akabinde hem şüphelilerin hem de silahın muhafaza altına alındığı belirtildi.

APARTMAN GÖREVLİLERİ YARDIM ETTİ

İddianamede, polis memurları Hakan Telli ile A.Y.Ç.'nin söz konusu binaya girdiklerinde kapıyı çalıp kendilerini polis diye tanıtmalarının ardından içeriden koşuşturma ve 'sus' sesleri gelmesi üzerine Telli'nin takviye ekip için telefon görüşmesi yaptığı, o sırada Ozan Anucur'un elinde silahla kapıyı yarım araladığı, polis memuru A.Y.Ç'nin, Anucur'un elindeki silahı almak için hamle yaptığı, daire içinden açılan ateş sonucunda polis memuru Hakan Telli'nin, "Ateş etmeyin, polis" uyarısında bulunduğu ancak şüphelilerin ateş etmeye devam ettikleri anlatıldı.

DIŞARDAKİ POLİSLERİN ÜZERİNE SİLAHLA GİTTİLER

Açılan ateş sonucunda vurulan polis memurları Hakan Telli ile A.Y.Ç.'nin yaralı halde daire dışına çıktıkları, polis memurlarına apartman görevlilerinin yardım ettikleri, bina kamera kayıtlarına göre daire içerisinde bulunan Diyar Anucur'un elinde uzun namlulu silahla, Ozan Anucur ve Akın Arsakay'ın da tabancayla merdivenlerden inerek yaralı polis memurlarının yanından geçip gittikleri, bu sırada bina çevresinde bulunan diğer polis memurlarının şüphelileri fark edince 'dur' ihtarında bulundukları ancak şüphelilerin durmayarak, ellerindeki silahlarla polislerin üzerlerine gittikleri ve polisin de karşılık vermesi sonucunda şüpheli Diyar Anucur'un vurularak öldüğü kaydedildi.

UYUŞTURUCUDAN GELEN PARAYLA SİLAH TİCARETİ

İddianamede, Anucurlar silahlı suç örgütünün, uyuşturucu madde ticareti yaptığı, buradan elde ettikleri gelir ile silah ticareti faaliyeti yaptıkları, söz konusu elde edilen gelirlerle örgüte üye kazandırarak bu kişileri silahlandırdıkları, zaman içerisinde uyuşturucu ağlarını güçlendirerek hem uyuşturucu madde üretimi hem de yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye çeşitli uyuşturucu maddeler sokmaya başladıkları anlatıldı.

CİNAYET SİLAHI, SUİKAST İÇİN HAZIR EDİLMİŞ

İddianamede, şüphelilerden örgüt kurucularından olan Ozan Anucur'un cep telefonunda yapılan incelemede, 'Gündoğmuşlar' isimli suç örgütü üyelerine yönelik silahlı eylem hazırlığı içinde olduklarının tespit edildiği kaydedildi. Şüphelilerin, husumetli oldukları diğer örgüte yönelik bazı adreslerde keşif yaptıkları, olay günü husumetli oldukları örgüt tarafından olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olmak için olayın meydana geldiği hücre örgüt evinde bekledikleri ve ele geçirilen silahların da planlanan suikast eylemlerinde kullanılacağı iddianamede yer aldı. İddianamede, 'Anucurlar' ile 'Gündoğmuşlar' silahlı suç örgütleri arasında uyuşturucu ticaretinden doğan husumet olduğu ve husumetin 'kanlı hesaplaşmaya' dönüştüğü belirtildi.