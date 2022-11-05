Polis merkezinde tartıştığı polisi vurdu

05 Kasım 2022 Cumartesi, 22:10

Borçka İlçe Emniyet Amirliği'nde meydana gelen olayda evli olduğu kişiyle tartışan ve ismi açıklanmayan erkek, şikayette bulunmak üzere polis merkezine geldi.

Bu sırada belinde tabanca olduğu fark edilen kişi, bekletildiğini öne sürerek polis ile tartıştı. Çıkan tartışmada belindeki tabancayı çıkaran kişi, polis Ali Rıza Yıldıran'a ateş etti.

Şüpheli, polislerce yakalanarak gözaltına alınırken, ayağından yaralanan polis ise gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüphelinin sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Artvin Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yaralı polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şahsın herhangi bir terör örgütü bağlantısı yoktur. Konu ile ilgili gerekli adli tahkikata başlanmıştır" denildi.