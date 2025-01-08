Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden 26 suç kayıtlı sanık hakkında karar: 'Asıl kayıp devletin kaybıdır'

Yayınlanma: 08.01.2025 - 16:26

Güncelleme: 08.01.2025 - 16:26

İstanbul Ümraniye'de, 22 Eylül'de motosiklet hırsızlığından götürüldüğü Dudullu Polis Merkezi'nden kaçan 26 suç kaydı olan tutuklu sanık Yunus Emre Geçti'nin (19), yakalandığı sırada çıkan arbedede polisin silahını alarak polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) şehit etmesi, polis memuru K.H.S. ile annesi Pınar Geçti'yi yaralaması olayına ilişkin Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl 1 aydan 50 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

"BASINA ŞOV MU YAPACAĞIZ"

Duruşmayı takip etmek için çok sayıda basın mensubu mahkeme salonuna girmek istedi. Mahkeme başkanı, salonda yer olmasına karşın sadece 4 basın mensubunu salona aldı. Dışarıda kalan basın mensupları da içeriye girmek isteyince mahkeme başkanı, "Basına şov mu yapacağız" diyerek gazetecilerin duruşmayı izlemesine engel oldu.

Tutuklu sanık Yunus Emre Geçti, bulunduğu cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Şehit polisin eşi Semih Yılmaz, müşteki polis K.H.S, mağdur anne Pınar Geçti ile müşteki avukatları mahkemede hazır bulundu.

"UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYDİM"

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Yunus Emre Geçti, olayı kasıtlı yapmadığını savunarak, "Ben böyle bir şeye yeltenecek bir kişi değilim. Şeyda ablamı çok iyi tanırım. Karakolumuzda görev yapıyorlardı. Olay günü karanlıktı. Bana hasımlarım saldıracak diye düşündüm. Kafama tekme attılar. Yere silah düştü. Olayı kesinlikle hatırlamıyorum. Ben de vuruldum, annem de vuruldu. Beni köpek arabasıyla getirdiler. Bunların göz önünde bulundurulmasını istiyorum. Bunlar olurken uyuşturucunun etkisindeydim. Benim gençliğimi heba ettiler. Benim üstümü başımı sıyırdılar, beni köpek arabasıyla getirdiler. Ben Şeyda ablayı görmedim. Varilin üzerinden doğrultulmuş silah gördüm. Benim ailemin evini bile kurşunladılar. Beni dövdüler bana karakolda öyle ifade verdirttiler. Çok pişmanım keşke olmasaydı" dedi.

"SİLAHI POLİSİN BELİNDEN ALMADIM"

Mahkeme başkanı, Sanık Geçti'ye, "Şarjörü boşaltmışsın, tutanaklarda bu tabancayı senin kullandığın yazılıyor" dedi. Geçti, "Ben bu silahı polisin belinden çekmedim. Polis silahına nasıl sahip olamaz. Silahı ben yerden aldığımda mermi vardı. Namluya mermiyi ben sürmedim. Ben sürülmüş şekilde yerden aldım. Olay yerinde ben de vuruldum. Ben iki tane mermi yedikten sonra ateş ettim. Ben kesinlikle varilin arkasında polis şehit ablamızı görmedim" diye konuştu.

"KARAKOLDAKİLERE SORSANIZ KİMSE HAKKIMDA KÖTÜ BİR ŞEY DEMEZ"

Mahkeme başkanı, "Polis kriminal laboratuvarında yapılan incelemede maktülün vücüdından çıkan kovanlar ile senin kullandığın silahın mermisi aynı. Ne diyorsun?" diye sordu. Yunus Emre Geçti, "Ben kesinlikle nişan alarak kasten bunu yapmadım. Varilin arkasında Şeyda ablayı görmedim. Bunların hepsi kamera kayıtlarında var. Bile bile kasıtlı yapacak bir çocuk değilim. Karakoldaki 500 kişiye beni sorsanız kimse benim hakkımda kötü bir şey söyleyemez. Benim karakola gittiğimde kafam aşırı güzeldi zaten. Ben kesinlikle resmi bir polis aracı görmedim, polis aracı görsem zaten teslim olurdum. Sivil araçla geldiler. 19 yaşındayım ama hayatımda hiç cezaevine girmedim. Bu planlı, projeli bir olay değil. Çok pişmanım" dedi.

"BU OLAYDA EMNİYET VE ADLİYE TEŞKİLATI KUSURLU"

Yunus Emre geçtinin avukatı, "Sanık bu suçu işledi ama evveliyatı var. 26 tane suç kaydı var. Savcılıkta, hakimliklikte serbest bırakılıyor ve böyle bir şey olabiliyor. Bu olayda emniyet teşkilatı ve adliye teşkilatı hepsi kusurlu. O gün de zaten uyuşturucu kullanıyor. Çocuk karakolda odalarda dolaştırılıyor burada polisin hatası var. Adam elini kolunu sallayarak çıkmış. Bunların da davaya dahil edilip sorumlulukları belirtilmeli. 'Kasten adam öldürmek' suçundan değil 'Adam öldürmek'ten yargılanmasını istiyoruz. Çünkü sanığın daha önce maktül ile bir husumeti yok" dedi.

"ASIL KAYIP DEVLETİN KAYBIDIR"

Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, mahkemedeki beyanında, "Eşim devletine, milletine bağlı bir Türk gencidir. Devletin kendisine verdiği maaşı son kuruşuna kadar hak etmiştir. Ulaşmış olduğu mertebe de bunun delili. Çocukların gözünde benim eşim bir kahraman ve rol model. Asıl kayıp devletin kaybıdır. Devlet, vatansever bir evladını toprağa verdi. Sürecin başından beri de 'vatan sağolsun, devlet, millet varolsun' dedim. Kinim diridir, devam edecektir" dedi.

Müşteki Semih Yılmaz, sanık Geçti'ye bakarak, "Özellikle sen ve senin gibi suçlulara karşı kinim devam edecek" dedi. Sanık Yunus Emre Geçti ise mahkeme başkanına, "Sizin huzurunuzda tehdit alıyorum" dedi.

Semih Yılmaz ise, "Ben kimseyi tehdit etmedim, devlete sığındım. Bugün devlet sizlersiniz. Sizin vereceğiniz karar sayesinde bu ve bunun gibi suçlular, devletin çelik yumruğunu üzerlerinde hissedecektir. Benim ikinci kimliğim de polis kimliğimdir" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZ DAHA ÖNCE NEREDEYDİ"

Tutuklu sanık Yunus Emre Geçti'nin annesi mağdur Pınar Geçti, "Bu olay çok üzücü bir şey. Ben yemin ederim psikolojik tedavi görüyorum. Bak 'oğlum' demiyorum ama 26 suç kaydı olan çocuk, devletimiz daha önce neredeydi. Çocuk karakoldan kaçtığı zaman bahçedeydi. Çocuğu almaya giderken döverek halletmeye çalıştılar. Tutsalardı tutamadılar. Niye çöp poşetine, neden hayvan arabasına konuldu. Ben hayvan arabasını görüyorum psikolojim bozuluyor" diye konuştu. Anne Geçti'nin bu sözü üzerine salondan, "Yazık kıyamam" sesleri yükseldi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Geçti'nin, "Görevli memura karşı kasten öldürme", "Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs", anneye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Görevi başındaki kamu memuruna mukamevet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

SANIKTAN MAHKEME BAŞKANINA: "BU SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR"

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Yunus Emre geçti, "Kesinlikle planlayarak, tasarlayarak olmadı. Oradaki olay yeri karanlık olduğu için ben onları hasmım zannettim. İstanbul’u Teksas’a çevirmişler ben kendim de vuruldum. Empati yapmanızı istiyorum bu sizin de başınıza gelebilir" dedi.

"EV SAHİBİNİN HİÇ Mİ SUÇU YOK"

Sanık Geçti'nin avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Ev sahibinin hiç mi suçu yok? Çok hafife almışlar kaçma olayını. Emniyet teşkilatı büyük kusurlu" dedi. Sanık Geçti son sözünde ise "Şeyda Yılmaz’ın ailesinden özür dilerim. Keşke böyle bir şey olmasaydı, çok pişmanım. Alkol, uyuşturucunun etkisindeydim" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 26 YIL 9 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yunus Emre Geçti'yi Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a karşı "Görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, "Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı "Olası kastla yaralam" suçundan 3 yıl, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırdı.