Polis tarafından öldürülen Ethem Sarısülük'ü anma etkinliğinde polis müdahalesi: Eylemciler barikatı yıktı

Ankara'da Gezi eylemleri sırasında polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem Sarısülük için, Sarısülük’ün vefat ettiği Güvenpark’ta yapılmak istenen anma etkinliğinde, kolluk kuvvetleri müdahalede bulundu.

Katılımcılar kolluk kuvvetlerinin barikatını yıktı.

Müdahaleden sonra merhum Ethem Sarısülük'ün ailesi ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve pek çok kişi Güvenpark'ta Sarısülük'ü andı.

Sarısülük'ün öldürüldüğü yere karanfil bırakan yurttaşlar, "Faşizme karşı omuz omuza", "Onlara sözümüz devrim olacak" ve "İsyan, devrim, özgürlük" sloganları attı.

Anmadan sonra dağılan gruba bozkurt işareti yapıp küfür eden iki kişiye grup fiziki müdahalede bulundu.