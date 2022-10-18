Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile ilgili teklif TBMM’de: Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde 'İç Güvenlik Fakültesi' kuracak

AKP'li milletvekillerinin, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanuna göre İçişleri Bakanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde 'İç Güvenlik Fakültesi' kuracak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 22:14
Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile ilgili teklif TBMM’de: Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde 'İç Güvenlik Fakültesi' kuracak
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AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve 70 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifle, polis akademisi bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulacak.

Silah ruhsatlarına ve bulundurmaya ilişkin hükümler içeriyor.

Şehit anne, baba, eş ve çocuklarına intikal eden silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak. 


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