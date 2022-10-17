İçişleri Bakanlığı 'İç Güvenlik Fakültesi' kuracak
Polis Akadamesi Başkanlığı bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulması öngörülüyor. İçişleri Bakanlığı'nda hazırlanan taslak metinde, Güvenlik korucuları ile ilgili de düzenlemelere yer verildi.
Emniyet birimleri ve köy korucuları ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metindeki kanun değişikliğine göre, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulması öngörüldü. Taslak metinde, güvenlik korucuları ile ilgili de düzenlemelere yer verildi.
NTV'den Özgür Akbaş'ın haberine göre; kurulması öngörülen İç Güvenlik Fakültesi, ilk derece amirlik eğitimi verecek. Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte polis olacak olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık eğitimi ile birlikte toplam 5 yıl eğitim alacak.
Düzenlemeyle ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na süresiz silah ruhsatı verilecek.
SENDİKA ÜYESİ OLAMAYACAKLAR
Taslak metninde, güvenlik korucularıyla ilgili de düzenlemeler var. Buna göre, güvenlik korucuları sendika üyesi olamayacak ve sendikal faaliyetlere katılamayacak.
Güvenlik korucularına verilecek disiplin cezalarının da detaylandırıldığı teklifte, güvenlik korucuları için uyarı, kınama, ücretten kesme ve görevden çıkartmayı gerektirecek suçlar tarif edildi. Teklifin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulmasının beklendiği belirtildi.
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