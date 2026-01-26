Polise yönelik küfürlü paylaşım yaptığı gerekçesi ile gözaltına alındı

Samsun’un Atakum ilçesinde İ.K. isimli şahsın sosyal medya hesabından polisi hedef alarak küfür ve hakaret içerikli video paylaştığı ileri sürüldü.

İ.K., küfürler ettiği paylaşımında "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni” dedi.

İHBAR ÜZERİNE GÖZALTI

Videoyu gören vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.K.'yı gözaltına aldı.

İfadesi için emniyete götürülen İ.K.'nın Samsun Asliye Ceza İlamat Masası’nca hakkında ‘Tehdit’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.