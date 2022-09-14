Polisin dur ihtarına uymayan otomobil, minibüse çarptı: 3 yaralı
Niğde’de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan aracın minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merkez Selçuklu Caddesi’nde görev yapan polis ekipleri, R.P. yönetimindeki 34 DPR 292 plakalı aracı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil yaklaşık 15 dakikalık kovalamacının ardından Eski Sanayi Caddesi’nde Y.G. kontrolündeki minibüse çarptı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Kazada, yaralanan sürücüler ile minibüste bulunan Z.G. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
- 'Kars'a 1 Milyon Turist' Hedefli Projede 50 Kadın Görev
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
En Çok Okunan Haberler
-
- Rus şirket mühürleri kırdı
- MHP'de 'Thodex' istifası
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- İlyas Salman için istenen ceza belli oldu
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi
- Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Atilla Taş: 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim'