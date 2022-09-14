Polisin dur ihtarına uymayan otomobil, minibüse çarptı: 3 yaralı

Niğde’de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan aracın minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:06
Polisin dur ihtarına uymayan otomobil, minibüse çarptı: 3 yaralı
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Merkez Selçuklu Caddesi’nde görev yapan polis ekipleri, R.P. yönetimindeki 34 DPR 292 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil yaklaşık 15 dakikalık kovalamacının ardından Eski Sanayi Caddesi’nde Y.G. kontrolündeki minibüse çarptı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada, yaralanan sürücüler ile minibüste bulunan Z.G. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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