Polisin 'dur' ihtarına uymayıp iki araca çarpmıştı... Minibüsten 11 kaçak göçmen çıktı!

24.09.2025 10:40:00
İHA
Hatay'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve iki araca çarpan minibüste 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Bir kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede, analiz çalışmaları sonucunda tespit edilen 27 plakalı araç, Kumlu-Kırıkhan yolu üzerinde polisin ‘dur’ ikazına uymayarak kaçmaya çalıştığı sırada, seyir halinde olan iki farklı araca çarparak maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasına karıştı.

Araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 6’sı erkek 5’i kadın toplam 11 yabancı göçmen şahıs yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan M.O.D. adlı şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#polis #göçmen #hatay

