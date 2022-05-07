Polisin ihbar üzerine gittiği evde duygulandıran görüntü: Yalnızlığına ağlıyormuş

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:39

Şaşırtan olay, 7 Mayıs Cumartesi saat 09.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi 61013 Sokak'ta meydana geldi. Duvarları sarmaşıklarla, bahçesi ise ağaçlarla kaplı bir evden ağlama sesi duyan mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, evin bahçe kapısını çaldı ancak yanıt veren olmadı.

KAPIYI GÖZYAŞLARI İÇİNDE AÇTI

Ekipler, dakikalarca ev sahibine seslendi, ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine ekipler, evde oturduğu belirlenen Dürdane Gültepe'nin komşusuna ulaştı. Komşusunun da devreye girmesiyle Gültepe gözyaşları içerisinde evinin kapısını polislere açtı.

'KİMSE GELİP GİTMEZ, SİZLERİ GÖRÜNCE DUYGULANDIM'

Evinde yalnız yaşayan Dürdane Gültepe, "Sizleri görünce duygulandım. Yıllar önce annem, babam öldü. Hiç evlenmedim, çocuğum da yok. Kimse gelip gitmez. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım. Bir sorun yok. Adana'nın her mahallesinde akrabamız var ama kimse gelip gitmez. Şu evin dili olsa da bu evde yiyip, içip, yatanları konuşsa. Kimse yok şimdi. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım, yanlış anlaşılmış. Buralar gürültülü olduğu için sizin seslendiğinizi fark etmedim" diye konuştu.

Polis ekipleri Gültepe’ye bir ihtiyacı olup olmadığını sorduktan sonra evden ayrıldı.

Dürdane Gültepe'nin komşusu Berkay Can (28), "Bağırma seslerini duyunca şiddet gördüğünü düşünerek polisi aradık fakat yalnızlığına ağlıyormuş. Polis kapıyı çalınca da ağlamaya devam etti. Kimsesi yok, tek başına kalıyor burada" dedi.