Polisin otomobili ile çarptığı yaya kurtarılamadı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçerken bir polis memurunun kullandığı otomobilin çarptığı Mustafa Karateke, hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Feci kaza, dün saat 18.30 sıralarında Beyobası Mahallesi D-400 kara yolu kontrolsüz sanayi kavşağında meydana geldi.
Gazipaşa istikametinden Alanya'ya seyir halinde olan H.T. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kareteke'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zeminde sürüklenen Karateke ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde götürülen Karateke, kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü H.T.'nin Alanya'da görevli polis memuru olduğu belirtildi.
Soruşturma başlatıldı.
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