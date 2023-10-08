Polisin otomobili ile çarptığı yaya kurtarılamadı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçerken bir polis memurunun kullandığı otomobilin çarptığı Mustafa Karateke, hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 15:38
Polisin otomobili ile çarptığı yaya kurtarılamadı
Abone Ol google-news

Feci kaza, dün saat 18.30 sıralarında Beyobası Mahallesi D-400 kara yolu kontrolsüz sanayi kavşağında meydana geldi.

Gazipaşa istikametinden Alanya'ya seyir halinde olan H.T. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kareteke'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zeminde sürüklenen Karateke ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde götürülen Karateke, kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü H.T.'nin Alanya'da görevli polis memuru olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatıldı.


Antalya

İlgili Haberler

Minibüs beklerken otomobil çarpan yaya öldü, sürücü kaçtı

Minibüs beklerken otomobil çarpan yaya öldü, sürücü kaçtı
Saçını boyayanlar dikkat! Avrupa'da yasaklandı

Saçını boyayanlar dikkat! Avrupa'da yasaklandı
'Sosyal medyaya' dikkat: Genci de yaşlısı da borsada oyuncu

'Sosyal medyaya' dikkat: Genci de yaşlısı da borsada oyuncu

En Çok Okunan Haberler