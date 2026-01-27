Polisler; cezaevi kaçağı arkadaşlarını kendilerine vermemek için ‘köpekle’ saldıran şüphelilere gözaltında işkence uyguladı: Mukavemet gösterenlere gözaltında darp!

Bursa’da polis ekipleri 4 Aralık 2024 tarihinde cezaevi kaçağı Alperen U.’nun Zafer Y’ye ait dükkânda olduğuna yönelik ihbar üzerine adrese gitmişti. Sivil polisler dükkânında arama yaparken o sırada orada Zafer Y. ile birlikte Ahmet S., Samet S. ve Gökhan K. de bulunuyordu. Çıkan tartışma sonucunda polisler dörtlüyü ters kelepçeyle gözaltına alarak Bursa İlçe Emniyet Amirliği’ne götürmüştü.

İŞKENCE İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Dörtlü, bir gün Emniyet’te kaldıktan sonra adliyede ifadeleri bile alınmadan adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Zafer Y., Ahmet S., Samet S. ve Gökhan K. serbest bırakılmalarının ardından Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’nde suç duyurusunda bulunmuş; elleri arkadan ters kelepçeli olarak yüzüstü yere yatırılıp yüzlerine tekme ve yumruk atıldığını, sabaha kadar işkence gördüklerini öne sürmüştü. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Haziran 2025’te iddianameyi hazırladı. İddianame kapsamında işkence iddiasıyla suç duyurusunda bulunan 4 kişi hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan cezalandırmaları istenirken; Mehmet T., Egemen K. ve Ömer T. adlı polis memurları hakkında ise yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından cezalandırılmaları istendi.

ARANAN ŞAHSI KORUMAK İÇİN POLİSE KARŞI KOYMUŞLAR

İddianamede ise yargılamaya konu olay; “Suç tarihinde polis memurlarının müştteki șüpheli Zafer Y.’nin iş yeri kapısını çaldıkları, Zafer’in polis memurlarına ‘İş yerimden adam vermem size. Buraya ne polisler geldi, hepsine posta koydum’ şeklinde tehdit ve hakaret ettiği, bu esnada Alperen U.’nun iş yerinin arka kısmına koşarak kaçmaya çalıştığı, müşteki şüpheli polis memurlarının Alperen’i yakalayıp kelepçe takacağı esnada diğer müşteki şüpheliler Zafer, Gökhan, Ahmet ve Samet’in Alperen’i kaçırmak amacıyla polis memurlarına yumruk ve tekme atmaya başladıklarını, Ahmet’in sert bir cisimle Mehmet T.’ye vurduğu, Zafer’in ise ‘rottweiler’ cinsi köpeği polis memurlarının üzerine doğru göndererek ‘yakala’ şeklinde talimat verdiği, müşteki şüpheli polis memuru Egemen’in Samet’e silahını doğrultarak ‘Sıkarım kafana, uzaklaş buradan’ şeklinde tehdit ettiği, müşteki şüpheli polis memuru Ömer’in Samet’in çenesini sıkıp itelediği ve hakaret ettiği, müşteki şüpheliler polis memurları Egemen ve Mehmet’in Gökhan’a yumruk ve tekme attıkları, müşteki şüpheli Mehmet’in Zafer’e hakaret etmesine müteakiben elleriyle vurduğu” ifadeleriyle anlatıldı.

‘SİZİ ÖLDÜRÜRÜM, BİZE BİR ŞEY OLMAZ’

Gözaltı sürecine ilişkin ise iddianamede şu tespitlere yer verildi:

“Haklarında adli işlem yapılmak amacıyla müşteki şüpheliler Samet S., Ahmet S., Gökhan K., Zafer Y.ve Alperen U.’un Yıldırm Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne götürüldükleri, müşteki şüphelilerin elleri kelepçeli etkisiz hale getirilmiş olmalarına rağmen polis memuru müşteki şüpheliler Mehmet T. ve Egemen K. tarafından 4-5 kez tekme ve yumruk atılmak suretiyle tekrar darp edildikleri, Mehmet’in Samet, Ahmet, Gökhan, Zafer ve Alperen’e ‘Ananızı s..., bir daha buraya düşerseniz sizi daha fazla s..., bu size bir anı olarak kalsın’ şeklinde, Mehmet’in Gökhan’a ‘Sizi öldürürüm, bize bir şey olmaz’ şeklinde, Egemen’in Zafer’e ‘eşcinselsin’ şeklinde hakaret ettiği, müşteki şüphelilerin tamamının olay nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları...”

POLİSLER HALA GÖREVLERİNDE

Davanın ilk duruşması ise bugün 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Zafer Y., Ahmet S., Samet S., Gökhan K. ve Alperen U.’nun ortak savunma avukatı Bursa Barosu İnsan hakları Komisyonu Başkanı Kemal Özgür Yetkin; müşteki şüpheli polisler hakkında hâlâ herhangi bir işlem yapılmadığını, görevlerine devam ettiğini belirtti.