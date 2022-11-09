Polisler yaklaşık 60 milyar lira değerinde Bitcoin buldu

09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:02

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki James Zhong, 2012 yılında, derin İnternet olarak adlandırılan ve sıklıkla suç işlemek için kullanılan dark web pazarı Silk Road (İpek Yolu) üzerinden yasa dışı yollarla 2,9 milyar sterlin (61 milyar 780 milyon TL) değerinde 50 binden fazla Bitcoin ele geçirdi.

Cuma günü polis tarafından yakalanan ve suçunu itiraf eden Zhong, tüm zamanların en büyüğü olarak adlandırılan Bitcoin operasyonunun ardından "20 yıla kadar hapis" istemiyle yargılanıyor.

10 YILDIR ARANIYORDU

Polisler, kripto paraları bir yeraltı kasası, banyoya gizlenmiş bir patlamış mısır kutusu ve battaniyelerin altına gizlenmiş bir bilgisayar kasasında buldu.

Davanın savcısı Damian Williams basına demecinde, "Bu devasa, kayıp bitcoin yığınının nerede olduğu on yıldır büyük bir gizeme dönüşmüştü. Kolluk kuvvetleri, son teknoloji ürünü kripto para takibi ve geleneksel polis yöntemleri sayesinde, bu büyük suç geliri zulasının yerini tespit etti ve geri aldı" dedi.

SİLK ROAD NEDİR?

İlk olarak 2011 yılında dark web'de ortaya çıkan Silk Road, kullanıcıların "uyuşturucu ve sahte ehliyetler de dahil olmak üzere yasadışı malları alıp satabildikleri" bir tür çevrimiçi karaborsa platformudur.

Deep web'de yer alan, Tor ağı üzerinde .onion uzantısı ile hizmet veren bu platform, kullanıcıların siteye anonim ve güvenli bir biçimde ulaşımını sağlamıştır. 2011 yılının şubat ayında kurulan site, etkin olduğu dönem boyunca 100 bini aşkın müşterinin yasadışı alışverişine olanak tanımıştır.

Ekim 2013'de FBI siteyi ele geçirmiş ve kapatmış, kurucusu Ross Ulbricht'i ise "Dread Pirate Roberts" adlı suç grubunun üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklamıştır. Takip eden ayda Silk Road 2.0 adlı bir site daha kurulmuş, ancak bu site de 2014 Kasım ayında Onymous Operasyonu sonucunda kapatılmış ve admini tutuklanmıştır.

Ulbricht site ile ilişkisinden ötürü şartlı tahliyesiz müebbet hapse mahkum edilmiştir. ABD hükümeti, Kasım 2020'de Silk Road ile ilişkili "1 milyar ABD doları değerinde bitcoin" ele geçirildiğini duyurmuştur.