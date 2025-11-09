Polislerin 'yönetmelik' mağduriyeti: 'Hem gelecekten hem meslekten mahrumlar'

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği tartışmaya yaratmaya devam ediyor.

Yönetmelik gereği ön sağlık yazılı ve sözlü mülakatlarıyla zorlu eğitimleri geçen polis adayları, eğitim sonunda yapılan ikinci sağlık kontrolleri kriterlerini karşılamama durumunda eleniyor.

Yargının ‘yürütmeyi durdurma’ kararı durumunda memuriyete devam eden kişilerin, davanın aleyhlerine sonuçlanması durumunda ilişikleri kesiliyor. Polis adaylarının yaşadığı süreci mağdur Eray Varlı Cumhuriyet’e anlattı.

‘İDARENİN KUSURU BİZE YÜKLENİYOR’

“Bizler Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde ön sağlık spor yazılı, sözlü mülakatları ve zorlu eğitim şartlarını başarıyla geçmiş ve mezun olup göreve başlamış polis memurlarıyız” diyen Varlı, “Aynı zamanda da aylarca hatta yıllarca yurdun dört bir yanında görev yapmış ve yıllar sonra gelen sağlık raporları ile meslekten ilişiği kesilen eski polis memurlarıyız” dedi.

Polis okullarından açık kalan sağlık dosyalarının mesleğe geçmelerine karşın yargı yoluyla devam ettirildiğini belirten Varlı, “Bu yöntemle idarenin kusuru tarafımıza yükleniyor. Memur olmamıza rağmen memur sağlık şartlarına göre değil öğrenci sağlık şartlarına göre değerlendirilip ‘POMEM öğrencisi olamaz’ raporu veriliyor. Oysa biz POMEM'i başarıyla bitirmiş ve polis memuru olmuştuk. Bu soruna kalıcı bir çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘FETÖ ÜYESİ MİSİN?’

“Bu insanlar devletin ciddi bir maliyetle yetiştirdiği, zorlu sınavlardan başarıyla geçmiş, eğitimlerini tamamlamış bireyler” diyen CHP İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı Murat Bakan ise “Ancak mevcut yönetmelikteki belirsizlikler ve eşitsiz uygulamalar nedeniyle mağdur ediliyorlar. Bu uygulama ile polis adayları aynı zamanda ‘Ne suç işledin de atıldın’, ‘FETÖ üye misin’ gibi geri bildirimlerle psikolojik şiddete maruz kalıyorlar” dedi.

‘BAKAN YERLİKAYA YANITLAMADI’

Konuyu iki kez TBMM’ye taşıdığını belirten Bakan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sorun çözülmedikçe eğitime başlayan tüm polisler aynı tedirginliği yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. İlk soru önergem 20 Aralık 2024 tarihindeydi; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yanıtlamadı. Aynı içeriği 20 Haziran 2025’te tekrar Meclis’e sundum. Ancak hâlâ bir adım atılmış değil. Oysa bu mağduriyetin giderilmesi son derece basit bir düzenlemeyle mümkündür. Mezuniyet aşamasında sağlık şartlarını taşımadığı tespit edilen veya sağlık gerekçesiyle ilişiği kesilen adayların, Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfına atanabilmesini sağlayacak bir yönetmelik değişikliği yapılmalıdır.

Böylece hem bu gençlerin emekleri heba edilmez, hem de devletin yetiştirdiği insan kaynağı kamuda değerlendirilmiş olur. Çünkü bu durum, kamu yönetimi açısından da bir israftır. Devlet bir taraftan nitelikli personel açığı yaşarken, diğer tarafta yıllarca emek verdiği ve eğittiği insanları bürokratik engeller nedeniyle sistemin dışına itiyor. Bu hem adaletsiz hem de akıl dışıdır.”