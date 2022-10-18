Polisten 5 kilometre boyunca kaçtı, yakalanınca 'Ben sürmüyordum' dedi
Bursa'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 kişi, 5 kilometrelik takibin ardından aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis ekiplerinin tespit etmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia eden Ömer Lütfü G. "Ben sürmüyordum. Şikayetçi olurum yarın" dedi.
İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi’nde, 17 Ekim Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında; İnegöl Mobilya Sanayi bölgesinde devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 16 AVN 585 plakalı otomobili durdurmak istedi.
YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Ancak polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü otomobilin hızını arttırıp kaçmaya başladı. Anons üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekipler sanayinin çıkışlarını kapatarak önlem aldı.
Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından çıkış yolları kapatıldığı için otomobili terk eden 4 kişi, bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.
'BEN SÜRMÜYORDUM. ŞİKAYETÇİ OLURUM YARIN'
Mobese kameralarını inceleyen polis, otomobili Ömer Lütfü G.'nin (23) kullandığını tespit etti.
Ancak aracı kullanmadığını iddia eden Ömer Lütfü G., alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine "Ben sürmüyordum. Şikayetçi olurum yarın." diyerek tepki gösterdi.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen Ömer Lütfü G.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü Ömer Lütfü G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
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