18 Ekim 2022 yol durumu: Karayollarında ve trafikte son durum

18 Ekim 2022 Salı, 09:23

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey ile Batı kavşakları 3-6. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir ve İstanbul yönlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı-Ankara-Konya il sınırı yolunun bazı kesimlerinde (Niğde istikameti) emniyet şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 28-29. kilometreleri Selçuk-Ortaklar kesiminde, 13.00-17.00 saatlerinde patlatma yapım çalışması gerçekleştirilecek. Bu nedenle yol araç trafiğine kapatılarak, sürücüler alternatif güzergah Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar istikametine yönlendirilecek.

Bingöl-Solhan yolunun 45-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-34. ve 35-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yalvaç-Şarkikaraağaç yolunun 2-4. kilometrelerinde bölünmüş yolun geliş şeridi asfaltlama çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım gidiş şeridinden çift yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 16-18. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zile-Alaca devlet yolunun 20-30. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karakurt-Horasan yolunun 87-88. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.