Polisten sürücülere sis farı uyarısı
Afyonkarahisar’da polis tarafından yapılan yol kontrollerinde sis ve puslu havadan dolayı görüş mesafesinin azaldığı belirtilerek, sürücülerin gündüzleri far ve sis farlarını kullanmaları istendi.
Afyonkarahisar’da polis ekipleri, yoğun sis ve puslu havaların etkisiyle trafikte güvenliği sağlamak amacıyla sürücülere önemli bir uyarıda bulundu. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sisli havalarda görüş mesafesinin belirgin şekilde azaldığı ve bu durumun trafik kazalarına yol açabileceği belirtildi. Özellikle sisli havalarda araç sürücülerinin alması gereken önlemler hakkında bilgiler veren ekipler, gündüz saatlerinde far ve sis farlarının mutlaka kullanılmasını tavsiye etti.
Açıklamada, "Sisli havalarda yolculuğa çıkmadan önce sis farlarınızı açın ve uzun farlarınızı kullanmayın. Görüş mesafenizin daraldığını unutmayın, takip mesafenizi artırın, önünüzde veya arkanızda araç varsa hızınızı artırmaktan kaçının. Kontrolsüz şerit değiştirmekten ve aceleci davranmaktan sakının" uyarıları yapıldı. Ayrıca, sürücülerin bu önlemlerle hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücülerin güvenliğini sağlamaları gerektiği ifade edildi. Ekipler, alınacak bu basit tedbirlerin, olası kazaların önüne geçilmesinde büyük rol oynayacağına dikkat çekti.
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