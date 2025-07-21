Polonez işçilerinin yürüyüşüne engel: Vali ve Emniyet Müdürleri hakkında 'soruşturmaya gerek yok' kararı

Polonez işçileri ile Avukatın Sesi İnisiyatifi ve Halkçı Hukukçular, Ankara yürüyüşlerinin engellenmesi üzerine İstanbul Valisi Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız ve dönemin Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Turhan hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, işçi ve avukatların suç duyurusunu değerlendirerek Vali ve Emniyet Müdürleri hakkında "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdi.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı kararda, "Şikayetçilerin iddialarının soyut ve genel nitelikte olduğu, ciddi belgelere ve bulgulara dayanmadığı anlaşılmıştır; bu nedenle kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kamu adına soruşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

İstanbul Çatalca'daki Polonez Gıda Fabrikası işçileri, Tek Gıda-İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılmış ve bunu protesto amacıyla Ankara'ya yürümek istemişti.

Ancak işçiler 173 günlük direnişin sonunda taleplerini kabul ettirerek, işlerine iade edilmişti.