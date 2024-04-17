Yayınlanma: 17.04.2024 - 22:12

Güncelleme: 17.04.2024 - 22:12

POMEM'e 7 bin 500 öğrenci alımı için ön başvurular bitti. Başvurularını yapan polis adayları da şimdi sonuçlara odaklandı. Peki, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM BAŞVURULARI SONA ERDİ

POMEM için 4 Nisan'da başlayan ön başvuru süresi, 14 Nisan saat 17.00'de sona erdi.

Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvurularını yapabildi

Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemedi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

Sınavlarda başarılı olarak polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru atamaları yapılacak. 31. Dönem POMEM başvuru sonuç tarihi belli değil.