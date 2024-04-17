POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin erkek, bin 500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alınacak. Peki, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM'e 7 bin 500 öğrenci alımı için ön başvurular bitti. Başvurularını yapan polis adayları da şimdi sonuçlara odaklandı. Peki, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM BAŞVURULARI SONA ERDİ
POMEM için 4 Nisan'da başlayan ön başvuru süresi, 14 Nisan saat 17.00'de sona erdi.
Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvurularını yapabildi
Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemedi.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.
Sınavlarda başarılı olarak polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru atamaları yapılacak. 31. Dönem POMEM başvuru sonuç tarihi belli değil.
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