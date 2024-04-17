POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin erkek, bin 500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alınacak. Peki, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 22:12
POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Abone Ol google-news

POMEM'e 7 bin 500 öğrenci alımı için ön başvurular bitti. Başvurularını yapan polis adayları da şimdi sonuçlara odaklandı. Peki, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM BAŞVURULARI SONA ERDİ

POMEM için 4 Nisan'da başlayan ön başvuru süresi, 14 Nisan saat 17.00'de sona erdi.

Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvurularını yapabildi

Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemedi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

Sınavlarda başarılı olarak polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru atamaları yapılacak. 31. Dönem POMEM başvuru sonuç tarihi belli değil.


Polis Akademisi Başkanlığı haberleri Polis Akademisi haberleri polis haberleri POMEM haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’lilerin ‘ıstakoz’ sevdası… Sosyal medyadan paylaştı

AKP’lilerin ‘ıstakoz’ sevdası… Sosyal medyadan paylaştı
Gelinim Mutfakta Kirpi Pasta tarifi… Kirpi Pasta nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta Kirpi Pasta tarifi… Kirpi Pasta nasıl yapılır?
Ali Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin acı tablosu açıklandı: 6 bin 530 trafik kazası, 75 can kaybı...

Ali Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin acı tablosu açıklandı: 6 bin 530 trafik kazası, 75 can kaybı...
The Beatles hayranlarına müjde! 50 yıldır gizlenen görüntüler ortaya çıkıyor

The Beatles hayranlarına müjde! 50 yıldır gizlenen görüntüler ortaya çıkıyor
'Şimşek'leri üzerine çekti... Saray'dan yandaş yazara yalanlama

'Şimşek'leri üzerine çekti... Saray'dan yandaş yazara yalanlama
Kerem Alışık’ın yeni sezondaki adresi belli oldu!

Kerem Alışık’ın yeni sezondaki adresi belli oldu!
İstanbul'daki ünlü AVM'de intihar: Ekipler olay yerine sevk edildi

İstanbul'daki ünlü AVM'de intihar: Ekipler olay yerine sevk edildi
Özgür Özel duyurdu: Erdoğan’la yüz yüze görüşeceğiz!

Özgür Özel duyurdu: Erdoğan’la yüz yüze görüşeceğiz!