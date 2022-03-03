POMEM mülakat yerleri açıklandı
28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nin mülakat sınavı yerleri Polis akademisi tarafından açıklandı. Adaylar mülakat yerlerini internet üzerinden öğrenebilirler.
Her sene binlerce polis adayını
bünyesine ekleyen Polis Meslek Eğitim Merkezleri(POMEM), 28. Dönem için son
aşama olan mülakat aşamasının tarihlerini ve mülakat yerlerini açıkladı.
Adaylar kendileri için belirlenen yer ve saatte mülakat sınavlarına
girebilecekler.
POMEM mülakat yerini nasıl öğrenebilirim?
Sınava girecek olan adaylar
internet üzerinden aldıkları sınava giriş belgeleri ile mülakat sınavlarına
girebilecekler. Sınav giriş belgesi üzerinde sınava girilecek yer ve saat
bilgileri yer alıyor. Sınava giriş belgelerini de e-Devlet sistemi üzerinden
alabilirsiniz. E-devlet dışında adaylara herhangi bir posta yolu ile ya da
başka bir iletişim aracı ile bilgilendirme yapılmayacaktır.
TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi
olan adaylar www.pa.com.tr internet
sitesinden giriş yaparak sınava giriş belgelerine ulaşabilirler. Ya da direk e-Devlet
sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-giris-bilgisi-sorgulama
linkine tıklayarak da sınava giriş belgesi için giriş yapabilirsiniz.
Mülakat sınavına girecek olan
adayların yanlarında cep telefonu, görüntü ya da ses kaydı alan elektronik
cihazlar vs. bulundurması yasaktır.
Polis Akademisi mülakat sınavı
nasıl yapılır?
Daha önce yapılan sınav ve fiziki
yeterlilik gibi aşamaları geçen adaylar mülakat sınavına girmeye hak kazanır.
Polis Akademisi mülakatları hep aynı şekilde yapılır. Komisyon üyeleri polis
adayına bir kart çektirir. Bu çekilen kartın üzerinde adayın sınav sorusu yer
alır. Komisyon aday öğrenciye kısa bir süre tanıyıp, düşünmesi ve sunum yapması
için hazırlık yapmasını bekler. Daha sonra aday öğrenci çektiği kartta yazan
konu ile ilgili bir sunum yapar. Komisyon bu sunum sırasında 5 farklı
kategoriye dikkat eder:
-
Konu hakkındaki bilgi düzeyi
-
Özgüveni
-
Kendisinden istenileni kavrama
-
Beden dili kullanma becerisi
-
İfade etme yeteneği
Komisyon üyeleri sunum dışında da
adaya sorular sorar. Komisyon bu beş farklı özelliğin her biri için 20 puan, toplamda
100 puan üzerinden değerlendirme yapar. Mülakatın başarılı sayılabilmesi için
de 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir.
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