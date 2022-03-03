POMEM mülakat yerleri açıklandı

03 Mart 2022 Perşembe, 12:48

Her sene binlerce polis adayını bünyesine ekleyen Polis Meslek Eğitim Merkezleri(POMEM), 28. Dönem için son aşama olan mülakat aşamasının tarihlerini ve mülakat yerlerini açıkladı. Adaylar kendileri için belirlenen yer ve saatte mülakat sınavlarına girebilecekler.

POMEM mülakat yerini nasıl öğrenebilirim?

Sınava girecek olan adaylar internet üzerinden aldıkları sınava giriş belgeleri ile mülakat sınavlarına girebilecekler. Sınav giriş belgesi üzerinde sınava girilecek yer ve saat bilgileri yer alıyor. Sınava giriş belgelerini de e-Devlet sistemi üzerinden alabilirsiniz. E-devlet dışında adaylara herhangi bir posta yolu ile ya da başka bir iletişim aracı ile bilgilendirme yapılmayacaktır.

TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi olan adaylar www.pa.com.tr internet sitesinden giriş yaparak sınava giriş belgelerine ulaşabilirler. Ya da direk e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-giris-bilgisi-sorgulama linkine tıklayarak da sınava giriş belgesi için giriş yapabilirsiniz.

Mülakat sınavına girecek olan adayların yanlarında cep telefonu, görüntü ya da ses kaydı alan elektronik cihazlar vs. bulundurması yasaktır.

Polis Akademisi mülakat sınavı nasıl yapılır?

Daha önce yapılan sınav ve fiziki yeterlilik gibi aşamaları geçen adaylar mülakat sınavına girmeye hak kazanır. Polis Akademisi mülakatları hep aynı şekilde yapılır. Komisyon üyeleri polis adayına bir kart çektirir. Bu çekilen kartın üzerinde adayın sınav sorusu yer alır. Komisyon aday öğrenciye kısa bir süre tanıyıp, düşünmesi ve sunum yapması için hazırlık yapmasını bekler. Daha sonra aday öğrenci çektiği kartta yazan konu ile ilgili bir sunum yapar. Komisyon bu sunum sırasında 5 farklı kategoriye dikkat eder:

- Konu hakkındaki bilgi düzeyi

- Özgüveni

- Kendisinden istenileni kavrama

- Beden dili kullanma becerisi

- İfade etme yeteneği

Komisyon üyeleri sunum dışında da adaya sorular sorar. Komisyon bu beş farklı özelliğin her biri için 20 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapar. Mülakatın başarılı sayılabilmesi için de 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir.