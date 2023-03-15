Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 10:42

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 10:42

Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu (8 bin 160) erkek, (2 bin 240) kadın, önlisans mezunu (800) erkek, (1.800) kadın olmak üzere toplam (13 bin) öğrenci alımı gerçekleştirecek. POMEM sınavına giren adaylar sonuçların açıklanıp, açıklanmadığını merak ediyor. Peki, POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? POMEM sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte, ayrıntılar...

POMEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29.Dönem POMEM mülakat sonuçlarına ilişkin Polis Akademisi tarafından beklenen açıklama geldi. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUCUNA NEREDEN BAKILIR?

POMEM sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesi üzerinden TC. kimlik numarası ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

POLİS AKADEMİSİ’NDEN SONUÇ AÇIKLAMASI

POMEM'den yapılan açıklamada, "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.

POMEM YEDEK ALIMLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

POMEM'den yapılan açıklamada, Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup; yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.