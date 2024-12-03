Pompalı silahla ateş açtı: Antalya'da gece yarısı markete silahlı saldırı!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:54

Güncelleme: 03.12.2024 - 10:56

Orta Mahalle Tuzlaburun Caddesinde gece saat 02.40 sıralarında, motosikletli olduğu öğrenilen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerine pompalı silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

MARKET SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İş yeri sahibi, sabah dükkanını açmaya geldiğinde olayın gerçekleştiğini fark ederek, durumu polis ekiplerine haber verdi ve saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis olaya karışan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMLA..."

Market sahibi Halis Karataş, “Sabah dükkanı açmaya geldim, alarmı devre dışı bıraktım. Baktım her taraf can kırığı şok oldum. Sağa sola bakıyorum kırık cam yok. Sonradan fark ettim mermi izlerini. Daha sonra emniyete haber verdik. Geldiler incelediler. Biz de şikayetçi olduk. 8 yıldır buradayız. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım” diye konuştu.