Pompalı tüfekle 'oynarken' arkadaşını vurdu

26 Temmuz 2022 Salı, 16:33

Darıca Abdi İpekçi Mahallesi 1545'inci Sokak'taki apartmanın 2'nci katında, 26 Temmuz Salı günüöğle saatlerinde, Furkan Ö., arkadaşı Volkan Demirtaş ile kendi evlerinde vakit geçirirken pompalı tüfekle oynamaya başladı. Furkan Ö.'nün elindeki pompalı tüfek, kazara ateş aldı.

YARALANDI

Tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği arkadaşı Volkan Demirtaş yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Demirtaş'ı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, Furkan Ö.'yü gözaltına aldı.

"SIK SIK BİZİM EVDE BULUŞUP ÇAY, ÇORBA İÇERLERDİ"

Furkan Ö.'nün babası, oğlunun 3-4 gün önce eve pompalı bir tüfek getirdiği fark edince, silahı çekyatın altına sakladığını söyledi. Bugünse oğlunun bu silahı bulduğunu ifade eden babası, "Volkan'la çok samimi 2 arkadaşlardı. Sık sık bizim evde buluşup çay, çorba içerlerdi. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben de öğrendiğimde eve koşup geldim. Olayla ilgili olarak da şu anlık fazla bir bilgim yok" dedi.

Polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.