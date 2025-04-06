Portakal Çiçeği Karnavalı dönüşünde feci kaza... Otobüs yan yattı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 07:10

Güncelleme: 06.04.2025 - 07:35

Kaza, Çorum’un Alaca ilçesi Çorum-Alaca Karayolu Elicek Deresi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan İsa T. idaresindeki Loresima Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde yan yattı. 52 yolcu ve 3 personelin bulunduğu otobüste sürücü ile 23 kişi yaralandı.

Kazayı gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar otobüsün camından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazadan yaralanmadan kurtulan yurttaşlar ise Alaca Belediyesi’ne ait araçla Çorum Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne götürüldü.

KARNAVALDAN DÖNÜYORLARMIŞ

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, otobüste bulunan yurttaşların, düzenlenen turla Adana’da gerçekleştirilen Adana Çiçeği Karnavalı’na katıldıktan sonra Samsun’a dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.