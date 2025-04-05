Sinan Akçıl yardımcısının başına gelen acı olayı anlattı: 'Instagram kazası ile hayatını kaybetti'

Yayınlanma: 05.04.2025 - 21:08

Güncelleme: 05.04.2025 - 21:12

Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından evinde çalışan bir kadının başına gelen acı haberi anlattı.

"Olga'mızın annesinin 5 aylık torunu Varya korkunç bir Instagram kazası ile hayatını kaybetti" diyen Akçıl, şu sözlerle olayı anlattı:

"ZAVALLI VARYA HAYATINI KAYBETTİ, ANNEANNE DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ"

"Çok ama çok üzücü bir olay ile uyandım bugün. Yaklaşık 4 yıldır bizimle evde çalışan, artık aile gibi olduğumuz 'Olga'mız'ın annesinin 5 aylık torunu 'Varya' korkunç bir 'Instagram' kazası ile hayatını kaybetti. Çocugunu küvete koyan gelin, Instagram'a dalıyor ve 2 saat sonra bebek aklına geliyor. Zavallı Varya hayatını kaybetti, haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi. Instagram veya sosyal medya bağımlılığı artık çok ciddi bir hastalıktır. Aklını başına alsın herkes lütfen... Olga az Türkçesi ile diyor ki 'Gelinim hapishaneye gitmeyecek belki ama Allah onu vicdanında ömür boyu hapis tutacak.'"