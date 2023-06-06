Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ kimdir? Galatasaray Üniversitesi yeni rektörü Abdurrahman Muhammed Uludağ'ın yaşamı ve eğitimi...
Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ kimdir? Abdurrahman Muhammed Uludağ'ın yaşamı ve eğitimi...
AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Galatasaray Üniversitesi'nin yeni rektörü Abdurrahman Muhammed Uludağ oldu.
ABDURRAHMAN MUHAMMED ULUDAĞ KİMDİR?
Abdurrahman Muhammed Uludağ Ankara Fen Lisesi'nde okudu. 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 1997 yılında Grenoble II Üniversitesi'nde doktora eğitimine başladı. 2001 yılında Galatasaray Üniversitesi Mühendislik Ve Teknoloji Fakültesi'nde Yrd.Doç.Dr.olarak görev almaya başladı. 2010 yılında profesör unvanı aldı.
AKADEMİK İDARİ DENEYİM
Dekan- GalatasarayÜniversitesi, Fen-EdebiyatFakültesi
Bölüm Başkanı- GalatasarayÜniversitesi, Fen-EdebiyatFakültesi
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