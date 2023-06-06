Türkiye'yi kantoyla tanıştıran Nurhan Damcıoğlu kimdir? Nurhan Damcıoğlu'nun yaşamı...

Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:15

Güncelleme: 06.06.2023 - 10:17

Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. Nurhan Damcıoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu.

NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR?

Nurhan Damcıoğlu 1 Mayıs 1941'de Adana'da doğdu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başlayan sanatçı, çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bale dersleri alan Damcıoğlu Radyo Çocuk Kulübünde 9 yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Damcıoğlu 1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Anavatanı Fransa olan kantoyu kısa sürede Türkiye'ye tanıtıp büyük kitlelere sevdiren Damcıoğlu, 56 yıl sahnelerde gösteriler yaptı. Kantoyu ilk kez Ermeni asıllı İstanbullu operet Toto Karaca'dan dinlediğini söyleyen Damcıoğlu, Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi. Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkan Nurhan Damcıoğlu, burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalıştı.

Kanto sanatını modernize ederek Türkiye'nin kanto kraliçesi olarak hafızalara kazındı.

NURHAN DAMCIOĞLU EVLİ Mİ?

Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yaptı. İkinci evliliğini oyuncu Attila Olgaç ile yapıp 10 yıl evli kaldı.

NURHAN DAMCIOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Nurhan Damcıoğlu, kamp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görmeye başladı. 2010 yılından itibaren yaşamını sürdürdüğü İzmir'de bugün aniden rahatsızlanan Damcıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Damcıoğlu'nun vefat haberi sanat camiası ve sevenlerini üzdü.

NURHAN DAMCIOĞLU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Fizik tedavi için İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de giden Damcıoğlu, hastanede fenalaştı.

Yoğun bakıma alınan sanatçı kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ünlü kantocu, ses sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu Nurhan Damcıoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya paylaşımında Damcıoğlu'nun İzmir'de vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, sanatçıya rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.