Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı: 'Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi deprem tehlikesi ile karşı karşıya.

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezli peş peşe depremler meydana geldi. Son olarak, gece yarısı 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı'da yaşayanları X hesabından yaptığı paylaşım ile uyardı.

"Sındırgı’da son 3 günde 3 küçük deprem M4,6, M4,2, M4,7. Önceden olan M6,1, M5,1, M5,0 depremleriyle boşalmayan yerdeki gerginlik. Yer ıkınıyor, geri kalan gerinimi boşaltamıyor" bilgisini paylaşan Ercan, şunları aktardı:

"BİR AN ÖNCE HALKIN TAŞINMASI ÖNERİLİR"

"Büyük deprem olması şaşırtır, ancak Sındırgı’daki yapılar yorgun. Halk tedirgin. Artçı depremlerin oluşumu uzun sürece benzer. Tıpkı aynı kırığın uzantısında önceden olan Simav depremi gibi.

Sındırgı‘da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır . Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir."