Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan beklenen büyük artçı depremlere ilişkin açıklama: O dönemde olmasın

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 10:10

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:14

Kahramanmaraş merkezli 10 kentte büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler için “Bu dünya çapında bir afet” değerlendirmesi yapan deprem bilimci-jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"O DÖNEMDE OLMASIN"

Büyüklüğü 6'dan fazla olan 15-25 tane beklenen artçı depremlere ilişkin açıklama yapan Ercan, "Kurtarmalar 4-5 gün daha sürer. O dönemde olmasın" dedi.

Ercan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"M7,7’den sonra beklenen 15-25 tane M6’dan büyük artçı depremler çok gecikti.Sanki arama-kurtarmaya yardımcı oluyor. Yoksa yeni göçmeler ile kurtarmacı sıkışmalarına neden olurdu. Depremcikler ile küçük depremler sürüyor, sürecek. Kurtarmalar 4-5 gün daha sürer. O dönemde olmasın."