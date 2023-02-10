Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan beklenen büyük artçı depremlere ilişkin açıklama: O dönemde olmasın
Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgede beklenen artçı depremlere ilişki uyarılarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 10 kentte büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler için “Bu dünya çapında bir afet” değerlendirmesi yapan deprem bilimci-jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"O DÖNEMDE OLMASIN"
Büyüklüğü 6'dan fazla olan 15-25 tane beklenen artçı depremlere ilişkin açıklama yapan Ercan, "Kurtarmalar 4-5 gün daha sürer. O dönemde olmasın" dedi.
Ercan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"M7,7’den sonra beklenen 15-25 tane M6’dan büyük artçı depremler çok gecikti.Sanki arama-kurtarmaya yardımcı oluyor. Yoksa yeni göçmeler ile kurtarmacı sıkışmalarına neden olurdu. Depremcikler ile küçük depremler sürüyor, sürecek. Kurtarmalar 4-5 gün daha sürer. O dönemde olmasın."
M7,7’den sonra beklenen 15-25 tane M6’dan büyük artçı depremler çok gecikti.Sanki arama-kurtarmaya yardımcı oluyor. Yoksa yeni göçmeler ile kurtarmacı sıkışmalarına neden olurdu. Depremcikler ile küçük depremler sürüyor, sürecek. Kurtarmalar 4-5 gün daha sürer. O dönemde olmasın.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 10, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- Eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Adıyaman milleti yok oldu'
- İmamoğlu'na hakaret etmişti, yetmedi...
- 'İstismar' diyerek muhalefeti hedef aldı
- Demirtaş'tan Erdoğan'a zehir zemberek sözler
- Hayatını kaybedenlerin sayısı 17 Ağustos'u geçti
- Naci Görür uyardı: 'Olasılık 70’lere çıktı'
- Starbucks’tan 'deprem' tepkilerine ilk yanıt