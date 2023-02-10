Kahramanmaraş depremi: Hangi ülke, ne yardım gönderiyor?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 10:10

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:18

AFAD'ın Perşembe günü yaptığı son açıklamaya göre, 6 bin 479 yabancı kurtarma görevlisi deprem bölgelerine sevkedildi.

Çarşamba günü yapılan açıklamada, 66 ülkeden arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Perşembe günü "95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık” dedi.

“56 ülkeden 6 bin 479 personelin sahada” olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “19 ülkeden daha ekipler 24 saat içinde ülkemizde olacaklar" dedi.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nin Facebook hesabına göre 87 arama kurtarma görevlisi, doktor ve itfaiyecelerle eğitimli köpekler Türkiye’ye gönderildi.

Servis, acil durum görevlilerinin Antakya’da depremzedeler için çadır kurarkenki görüntülerini paylaştı.

İsrail'den yola çıkan 'Zeytin Dalları' adlı insani yardım ekibi de Türkiye'ye geldi.

Yardım ekibi İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Ulusal Kurtarma Bölümü Başkanı Golan Vach tarafından koordine ediliyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "İsrail Devleti adına Türkiye'nin güneyinde yaşanan deprem nedeniyle Türk halkına derin üzüntülerimi bildiririm. Kalbimiz depremden zarar görenlerin yanında" dedi.

İsrail Büyükelçiliği Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, "öncü ekip bölgeye ulaştıktan sonra 7 Şubat sabahı afet sonrası müdahale konusunda deneyimli 167 kişilik asli ekibin, arama kurtarma köpekleri, 16 ton acil yardım malzemesi ve teknik ekipman ile bölgeye ulaştığını" belirtti.

Büyükelçilik ayrıca, deprem bölgesinde sahra hastanesi kurmak üzere, aralarında arama kurtarma uzmanı, tıbbi hekim, doktor, hemşire ve paramedikler bulunan 230 kişilik bir acil yardım ekibinin ve yüzlerce ton malzeme taşıyan 15 İsrail askeri kargo uçağının da 8 Şubat akşamı Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

Azerbaycan Büyükelçiliği, Türkiye'ye 725 kişilik ekibin gönderildiğini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Acil Durumlar Bakanlığı'na (MES) bağlı 420 kişilik kurtarma ekibi, ilgili ekipman ve arama köpekleriyle birlikte 6 Şubat'ta Türkiye'ye gönderildi ve çalışmalarına başladı.

Bakanlık, gerekli tıbbi ekipman ve malzemelerle donatılmış Dışişleri Bakanlığı'na ait seyyar sahra hastanesi ve 41 kişilik bir ekibin de bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), 20 AB ülkesinin yanı sıra Arnavutluk ve Karadağ'ın ülkeden arama kurtarma ve sağlık ekibinin Türkiye'ye gitmek için seferber edildiğini söyledi.

Toplamda 1400'den fazla kurtarma personeli ve 100 arama köpeği Türkiye'ye gönderildi.

AB ayrıca Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere uluslararası toplumdan yardım toplamak için Mart ayında bir konferans düzenleneceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, acil sağlık ekiplerinin depremden etkilenen kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için etkinleştirildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM ekiplerinin bölgede hazır bulunduğunu söyledi.